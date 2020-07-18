Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yılları içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede değişime uğradı.

2008 yılında ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her hafta açık ara reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimini görenler "yok artık" diyor.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da başarılı işlere imza atan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Değişime kilo alarak başlayan Koçak, ardından da yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanıdığımız halinden eser kalmayacak derecede değişime uğradı.

BAZI TAKİPÇİLERİ DEĞİŞİMİNİ KİLO ALMASINA BAĞLIYOR

Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor. Koçak'ın, sarı saçları yerine koyu tonlar ve kıvırcık saçlar tercih ettiği görülüyor. Bir kısım takipçisi, yıllar içindeki bu değişimi estetiğe bağlarken bir kısım takipçisi ise yalnızca kilo almasına bağlıyor.