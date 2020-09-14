Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
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Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı.

14.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:36

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının ilk kuşağında boy gösteren Zeynep Koçak, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Değişimine aldığı kilolarla başlayan Koçak, sarı saçlarının rengini de koyulaştırmayı tercih etti. Oyuncunun son hali ise takipçilerini ikiye böldü. Zeynep Koçak, saçlarını aldığı bir kararla kıvırcık yaptı. Oyuncu, değişimini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Bazı takipçileri, Zeynep Koçak'ın bu halini çok beğendi. Bazı takipçileri ise yakıştırmadı.

BİR DÖNEM OĞUZHAN KOÇ İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Zeynep Koçak, uzun yıllar Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı. İkili, ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirmişti. Müzik çalışmalarına devam eden Oğuzhan Koç'un aksine Zeynep Koçak, gündemden uzaklaşmayı tercih etmişti.

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
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