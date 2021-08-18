"Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" farklı sektörlerde istihdam imkanı

Beykent Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip yeni açılan bölümü "Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" ile eğitime başlıyor.

Beykent Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip yeni açılan bölümü "Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı" ile eğitime başlıyor.

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı Dr. Öğr. Üyesi Seda Sakiyan, sürekli proje üreterek tamamlanması hedeflenen ve 4 dönem boyunca öğrencilerin hangi sektörde hangi yazılımların kullanılmasının yanı sıra stajların da dönem içi uygulamalarının da iş başında yapılması ile nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenen program hakkında aday öğrencilere açıklamalarda bulundu.

"PROGRAMIN GÜÇLÜ TEORİK ALT YAPISIYLA BİRLİKTE GÜNCEL PRATİK BİLGİYİ DE KAPSAR"

Dr. Sakiyan, sinema filmlerinde yer alan görsel efektler, mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda oynanan oyunlar, 3 Boyutlu/ 2 Boyutlu yapımlar, şehir bölge planlama ve mimarlıkta kullanılan tasarımlar, canlandırmalar, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, sağlık hatta günlük hayatta kullanılan ürünlerin birçoğu milyonlarca insanın ilgi alanında bulunduğunu ifade ederek, "Günümüzün de bilgisayar çağı olduğunu düşünecek olursak gerçekleştirilen birçok tasarım ve uygulamalar artık bir bilgisayar destekli yazılım ve tasarım programının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Daha etkileyici ve efektif bir tasarım ortaya çıkarmak adına geliştirilen bu programlar hemen hemen tüm sektörlerde kullanılır hale geldi. Hızla gelişmekte olan ülkemizde de bu sektör gelişim süreci yaşamakta, fakat yeterli donanım ve bilgiye sahip personel bulamamaktadır. Ağırlıklı olarak şu anda sanayi sektöründe 3D Printer ve CNC makinalarında üretim yapılan ülkemizde nitelikli personel ihtiyacı hisseden endüstri, sanayi, sinema, televizyon ve reklam dünyası, genellikle yurtdışından teminle üretimini devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bu programın güçlü teorik alt yapısıyla birlikte, güncel pratik bilgileri de kapsayan bir ders programına sahip olması gerekmektedir" dedi.

"NESNE YA DA CANLI İLE ALAKALI DETAYLAR HAKKINDA BİLGİLİ OLUNMALI"

3D animasyon yapmak için başlıca kullanılan bilgisayar programlarının; AutoDesk 3Ds Max, Maxon Cinema 4D, Blender, Autodesk Maya, Zbrush, Rhino vb. olarak sıralayan Dr. Sakiyan, "Daha etkileyici ve efektif bir tasarım ortaya çıkarmak adına geliştirilen bu programlar hemen hemen tüm sektörlerde kullanılmaktadır. 3 boyutlu çizimlerde başarılı sonuçların elde edilmesi adına yalnızca yazılım bilgisine sahip olmak ve hakim olmak yeterli değildir. Bununla beraber modellemenin yapılacağı nesne ya da canlı ile alakalı detaylar konusunda da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 3D animasyon yapabilmek için görsel algıların oldukça gelişmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde gerçeğe uygun bir modelleme gerçekleştirilebilir. 3D animasyon yapabilmek için öncelikle genel anlamıyla senaryo şekillendirilmelidir. Ardından senaryoya uygun şekilde görsel tasarım çalışmalarına ve modellemelere başlanır. Tüm aşamalar birbirine bağlantılı şekilde ilerlemelidir. Meslek Yüksekokulu bünyemizde hem akademik kadro hem de bu öğrenimlerin kazanımını sağlayacak ekipmanlar; son teknoloji bilgisayarlar ve bilgisayar programları bulunmaktadır" şeklinde ifade etti.

Dr. Sakiyan, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı mezunlarının genellikle çok boyutlu tasarım, çizgi film, animasyon, sinema, reklam ve oyun sektörlerinde istihdam edilmekte olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla beraber hemen hemen her sektörde bu bölüm mezunlarının istihdam olanağı mevcuttur. Beykent Üniversitesi olarak bu bölüm öğrencilerini iş imkanları doğrultusunda yetiştirmek birinci görevimizdir. Ders planlamaları, bir meslek kazandırmaya yönelik yapılmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı