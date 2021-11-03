Çoğu kişi yanlış biliyor! İşte Kur'an-ı Kerim'i yırtan kız olayının gerçek hikayesi

Kuran-ı Kerim şüphesiz ki dünya genelindeki milyonlarca insan için en önemli rehber ve yol gösterici. Kutsal kitap, çoğu kişinin kırmızı çizgisi ve vazgeçilmezi. Nitekim başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde de Kur'an- Kerim'e gösterilen saygı bunun özeti. Ancak Kur'an-ı Kerim hakkında anlatılan öyle bir hikaye var ki çoğu kişi bu hikayeyle büyüdü.

"ANNESİNE SİNİRLENİP, KUR'AN- I YIRTTI"

Hikayeye göre Hollanda'da geçen olayda genç kız, müzik dinlediği sırada yüksek sesle Kur'an okuyan annesi tarafından uyarılır. Fakat kız yine de müziği kısmak istemez ve annesine sinirlenerek Kur'an-ı Kerim-i yırtar. Bu dakikadan sonra kızın ceza amacıyla maymun benzeri bir yaratığa dönüştürüldüğü iddia ediliyor. Ancak olayla ilgili asıl gerçek böyle değil.

AİLESİ, İĞNEYLE ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

İddianın devamına göre genç kız maymuna dönüştükten sonra Hollanda'da bir hastaneye yatırılır ve orada tutulmaya başlar. Ailesi ise kızlarını artık istemez ve iğneyle öldürülmesini talep eder. Bilindik hikaye burada bitiyor. Ancak asıl gerçek buradan sonra başlıyor.

KIZIN TUTULDUĞU YERE DİKKAT

Çünkü kızın tutulduğu yer hastaneye benzemiyor. Olayın aslı şöyledir ki kıza ait olduğu iddia edilen yaratık aslında Patricia Piccini tarafından 2003 yılında yapılan bir balmuma aitti. Resme iyi bakınca göreceksiniz ki kızın durduğu yer gayet temiz ve hastaneye benzemiyor. Bu tamamen bir balmumu heykelidir ve Hollanda'daki bir müzede sergilenmektedir. Ve kulaktan kulağa bir efsane olarak dolaşarak, turizmi yapılmaktadır.

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