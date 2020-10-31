Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi

31.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:51

Gelen son dakika haberine göre Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve 4 çocuğuyla temasa geçildi İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında 4 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek'in sesini duyan kocası Oğuz Perinçek ve dede...

Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi

Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve 4 çocuğuyla temasa geçildi

İZMİR - İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında 4 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek'in sesini duyan kocası Oğuz Perinçek ve dede Bekir Dereli büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan aile bireyleri duygu dolu anlar yaşadı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından umutlandıran haber gelmeye devam ediyor. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ekipler temasa geçti. Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenilirken, eşinin sesini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan Perinçek ailesi duygularını paylaştı. Perinçek, "Eşimde çocuklarım da iyi. Abinin biri girmiş çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş. Bir saate kadar inşallah kendilerini çıkaracaklar inşallah" dedi.

Kızından haber alan Bekir Dereli de büyük mutluluk yaşadı. Dereli, "Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlıkları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah'ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi
Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

İlgili Haberler

AFAD görevlisi, depremde enkaz altında kalan kediyi böyle kurtardı
AFAD görevlisi, depremde enkaz altında kalan kediyi böyle kurtardı
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Enkaz altında kalan 7 yaşındaki Umut'a ulaşıldı
Enkaz altında kalan 7 yaşındaki Umut'a ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Danla Bilic Aleyna Tilki
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çocuklarıyla enkaz altında kalan karısının sesini duyan adamın sevinci böyle görüntülendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 13:58:59. #1.14#
title