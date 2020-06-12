Çocuklarınız tatile çıkmaya hazır mı?
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Çocuklarınız tatile çıkmaya hazır mı?

Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Bölümünden Uzm. Dr. Özlem Türkoğlu ve Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, ebeveynlerin tatilde alması gereken önlemlere de değindi.

Çocuklarınız tatile çıkmaya hazır mı?
12.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:08

Covid-19 pandemisi hâlâ devam etse de, yaz mevsiminin yüzünü gösterdiği şu günlerde aileler tarafından tatil planları yapılıyor. Özellikle pandemi sürecinden dolayı evde sıkılan çocuklar için büyük bir heyecan kaynağı olan tatillerin, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için ise doktor kontrolleri büyük önem taşıyor.

Covid-19 pandemisinin devam ettiği bugünlerde, özellikle çocuklar evde kalmaktan dolayı oldukça sıkıldığını dile getiriyor. Sıkılmalarının yanı sıra, yaz mevsiminin de gelmiş olması çocukların tatil isteğini bir kat daha artırıyor. Ancak ebeveynlerin, Covid-19 riskinden dolayı çocukları ile nasıl bir tatil yapabilecekleri sorusu zihinlerini kurcalıyor.

TATİL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUZU MUTLAKA DOKTORA GÖSTERİN

"Hem coronavirüs enfeksiyonu hem de diğer hastalıklar açısından bakıldığında, sağlıklı ve sorunsuz bir tatilin yolu doktor kontrolünden geçiyor" diyen Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, ebeveynler ile çocuk doktorunun tatil öncesi mutlaka görüşüp bilgi alışverişinde bulunması gerektiğini söyledi.

Tatile çıkmadan cevabının mutlaka alınması gereken soruların olduğunu belirten Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Mercan ise, "Tatil yöresinde Covid-19 enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemlerin, hangi durumlarda doktora başvurulacağının ve hangi hallerde kullanmak için hangi ilaçların bulundurulması gerektiğinin mutlaka bilinmesi gerekiyor" dedi.

Hastane içinde alınan sıkı önlemlerden dolayı muayenelere korkmadan gidilebileceğini; maske takıldığında, sosyal mesafe kurallarına ve randevu saatlerine uyulduğunda poliklinikleri ziyaret etmenin hiçbir mahsuru olmadığının da altını çizen Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, tatilde karşılaşılan sağlık probleminin çözümünde, online doktor görüşmesine başvurulabileceğine de değindi.

"AŞILAR OLMADAN ÇOCUKLARI KORUYAMAYIZ"

Çocukların sağlığı için sağlam çocuk takiplerinin ve aşıların önemini vurgulayan Uzm. Dr. Özlem Türkoğlu, "Yeni tip coronavirus aşısını dört gözle beklediğimiz bu dönemde, aşıların olmazsa olmaz olduğu gerçeğini bir kez daha hatırladık. Özellikle aşı karşıtlığının arttığı bu dönemde, bunun sonucu olarak kızamık vaka sayısı arttı ve ilk dozu 1 yaşında yapılan kızamık aşısı ek doz olarak 9 aylıkta tekrar yapılmaya başlandı! Bu da bize aşıların toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aşılar olmadan çocukları koruyamayız" dedi.

Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan ise, "Sağlam çocuk izlemi ihmale gelmeyen bir konudur. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi, sağlık durumlarının değerlendirilmesi, aşılarının planlanması ve sağlık eğitimi gibi önemli adımları içerir. Sağlıklı bir çocukluk döneminin kapılarını açan sağlam çocuk izleminde, Sağlık Bakanlığı'nın aşı programına henüz dahil edilmeyen meningokok menenjiti ve HPV aşıları da doktorunuz tarafından planlanacaktır." diye konuştu.

ÇOCUKLARDA RUTİN MUAYENE SIKLIĞI

İlk 6 ay boyunca: Her ay

6 ay - 2 yaş arasında: 3 ayda bir

2-6 yaş arasında: 6 ayda bir

6 yaştan sonra: Yılda bir

BEBEKLERDE İLK 1 YIL AKSATILMAMASI GEREKENLER

Bebeklik dönemindegözden kaçabilecek bir büyüme gelişme geriliği ilerde kalıcı problemlere yol açabilir.

1-2 aylıkken kalça ultrasonu çekilmesi gerekir. Bu aylarda bebeğinizi polikliniğe getirmemek, çok erken tanı konulup tedavi edilmesi gereken doğumsal kalça çıkığının atlanmasına ve kalça ekleminde kalıcı sorunlara neden olabilir.

En geç 3 aylıkken göz muayenesi yaptırılması gerekir.

4-5 aylıkken demir damlasına başlanmalıdır. Koruyucu demir damlasının verilmesi gecikirse kansızlık ve iştahsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir.

5-6 aydan sonra ek besinlere geçiş süreci çoğu ebeveyn için sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte çoğu zaman doktorun ebeveynlere destek olması gerekir.

9 ay -12 ay arasında rutin kan tahlilleri yapılması gerekir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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