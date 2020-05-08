Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum

Esra Erol'un programında 3 çocuğunu ve eşini terk ederek tavukçuya kaçan Dilek isimli kadın, kaçtığı kişinin gönderdiği "Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin istemiyorum" yazılı notla neye uğradığını şaşırdı.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken ayağına terliği geçirip gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen tavukçuya kaçan Dilek isimli kadın, çocuklarının "Eve dön" çağrılarına kulak asmadı.

"ARTIK GELMESİN, İSTEMİYORUM"

Ekran başındakileri şaşkına uğratan olaylar silsilesi devam ederken canlı yayına Dilek'in kaçtığı kişiden sürpriz bir not geldi. Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, notta şu ifadelere yer verdi: "Ben dayanamadım çocukların sesine. Vicdanım sızladı. Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin, istemiyorum."

BİR ŞOK DA BABASINDAN

Canlı yayında şok etkisi yaratan bu nottan sonra mikrofonu alan Dilek'in babası "Yaptıklarından utan, bak gittiğin kişi bile seni istemiyor. Önceden olsa bende de yerin vardı. Artık ben de seni istemiyorum. Çek git nereye gidersen git" diyerek stüdyoyu terk etti.

UMURSAMADI

Hem babası hem de kaçtığı kişi tarafından reddedilen Dilek'e "Gidecek başka yerin mi başka planların mı var?" sorusu yöneltildi. Dilek buna 'hayır yok' yanıtını verdi. Esra Erol ise yeniden "Son kararın ne?" diye sordu. Dilek de geleceğe dair bir tahmini olmadığını söylemekle yetindi.