Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı
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Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı

04.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:30

Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan acımasız baba, gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÇOCUKLAR, DEVLETE EMANET

Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları (23)
NİS: Ah o kadar iyi bilirim ki baba dayağı nedir. Bakın kız çocukları hiç atamıyor o psikolojiyi üzerlerinden. Babam severdi ama döverdi de öyle bir döverdi ki etrafımdaki bütün erkeklere düşman etmişti beni. En ufak centilmence harekete kanardım onun yüzünden. Eğer bakamayi biliyorsaniz çocuk yapmayın dicem ama bilmediklerini de asla kabul etmezler.
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GERÇEK: Kırodur kesin. Yazık çocuklara. Yapıp yapıp bırakıyorlar akıl olmayınca.
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ALİ OSMAN KİNACİ: Bu nasil bir beyin yapisi neyi amaclamis burda gerizekali yaratikkk
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