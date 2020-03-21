Çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı Rol aldığı James Bond serisinde kariyerinde yükselen Daniel Craig, 125 milyon sterlin değerindeki servetini çocuklarına bırakmayacağını onun için başka planları olduğunu söyledi.

52 yaşındaki Craig'in eski eşi Fiona Loudon ile evliliğinden Ella adında bir kızı, şimdiki eşi Rachel Weisz'dan da bir kızı bulunuyor.

'Bence miras tatsız bir şey'





Saga Magazine'e konuşan Daniel Craig "Gelecek kuşaklara yüksek miktarda para bırakmayı istemiyorum.





Bence miras tatsız bir şey. Benim felsefem bu paradan kurtulmak ya da ölmeden önce harcayıp bitirmek ya da bir yerlere bağışlamak" dedi.



