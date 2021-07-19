Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi
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Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi

Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk bölümlerinin tüm duvarları çocukların korkularını yenmesi için çizgi film karakterleriyle süslendi.

Aksaray'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk bölümlerinin tüm duvarları çocukların korkularını yenmesi için çizgi film karakterleriyle süslendi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Anabilimi Dalı, Aksaray Sağlık Müdürlüğü ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen ortak çalışma ile yeni açılacak olan ek hizmet binasının çocuk bölümlerinde çocukların hastaneye gediklilerinde korkularını yenmesi için çizgi film karakterleri çizilerek boyandı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kısa süre sonra hizmete girecek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu. Çocuk servislerini gezen Vali Aydoğdu, çocuk acil, poliklinik ve ara koridorlarında yapılan boyama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Koridor duvarında boyama yapan Vali Aydoğdu, yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirterek, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Semra Kılıç Karatay ve öğrencilerini tebrik etti.

Çocukların hastaneye geldiğinde korkmayacaklarını belirterek herkesin güzel ve rengarenk bir hastane ile karşılaşacağını belirte Vali Aydoğdu, "Hocalarımız ve öğrencilerimiz yeni açılacak hastanemizin ek binası girişi, çocuk acil servis ve poliklinik odalarına çok güzel resimler yapmışlar. Öyle güzel resimler yapmışlar ki hastaneye değil de yaşam merkezine girmiş gibi hissediyorsunuz. Buraya gelen çocuklar gerilimleri alacak bir ortamla karşılaşacaklar" dedi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilimi Dalı Başkanı Semra Kılıç Karatay ise, "Çocuklar hastaneye geldiği andan itibaren dikkatlerini çekecek onların da çok sevdiği karakter ve kahramanlarla karşılaşacaklar. Enjeksiyon odaları, doktor muayene odaları gibi çocukların korktuğu odalarda da onların dikkatini çekecek, korku ve endişelerini meraklı bakışlarına bırakacak karakterler çalışıldı. Tıbbı müdahale veya tedavi için hastaneye gelen çocuklar bu korku ve endişelerini hastane duvarları ve her köşede farklı bir çizgi film karakteri ile yenecekler" diye konuştu. - AKSARAY

Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi
Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi
Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi
Çocukların korkuyu yenmesi için tüm duvarlara çizgi film karakterleri çizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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