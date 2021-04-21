Çoçukların dışarı çıkma saati kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma izinleri kaçla kaç arasında?

Çoçukların dışarı çıkma saat kaçta başlıyor? Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri sınırlandırıldı. Aşının yapılmaya başlanması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrası, belirlenen sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma kullanımına yasak getirildi. Koronavirüs aşısının yapılmaya başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş yasakların kalkma ihtimalini gündeme getirdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatlerini sizler için derledik.

ÇOCUKLARIN DIŞARI ÇIKMA SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak; "65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz " açıklamasında bulundu.