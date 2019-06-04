Çocukların dilekleri "Alaaddin'in sihirli lambasından" çıktı - KARABÜK

Karabük'te, masal kahramanı "Alaaddin" kılığına giren üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar, bayramın ilk gününde dağıttığı hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yazar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, arkadaşlarından da destek alarak kentteki dar gelirli ailelerin çocuklarının isteklerini öğrendi.

Esnaftan çocukların kıyafetten oyuncağa taleplerini temin eden Yazar, masal kahramanı "Alaaddin" kılığına girdi. Temsili "sihirli lamba"yı da taşıyan Yazar, evlerine gittiği çocuklardan bir dilekte bulunmalarını istedi.

İstekleri anında yerine getirilen çocuklar, mutluluktan Yazar'a sarılarak teşekkür etti.

Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda çocukları sevindirmek istediklerini ve bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yazar, "Çocuklara dileklerini sorduk. Sokak sokak dolaşarak bu dilekleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA