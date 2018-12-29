Çocukları İngilizce Öğrenirken Anneleri Bez Torba Dikiyor

SİNAN BALCIKOCA - Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesi'nde İngilizce kursu gören öğrencilerin anneleri, kantinde oluşturulan atölyedeki 3 dikiş makinesinde bez torba dikerek naylon poşet kullanımına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çocukları İngilizce eğitimi alırken 3 saat bekleyen anneler, bu süreyi değerlendirmek isteyince TÖMER Bursa Şubesi yöneticileriyle ortak proje başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerin belirli satış noktalarından ücretli temin edilecek olması dolayısıyla anneler ve merkez yöneticileri bu konuya dikkati çekmek için kantinde dikiş makineleriyle atölye oluşturdu.

Çocukları sınıfta İngilizce dersi alan anneler, evlerinden getirdikleri kumaş parçalarıyla bez torba dikerek, naylon poşet kullanımına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"İnşallah buradan güzel sonuçlar alacağız"

TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Halil Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 1992 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Akademik ve sanatsal birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Çağlar, kent kültürüne katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Çağlar, kursiyerlere sadece ders vermediklerini, çeşitli etkinliklerle onları geliştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Annelerin, küçük çocuklarını ders bitene kadar beklediklerini gördük. Onun için boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için böyle bir etkinliğe imza attık. Çevre bilincine dikkati çekmek için annelerimizle böyle bir proje yapmaya karar verdik. İnşallah buradan güzel sonuçlar alacağız. Bundan sonra annelerin alışverişlerde bez torba kullanmalarına vesile olmak istiyoruz."

"Bez torbaları çevremizdekilere dağıtacağız"

Safiye Özey, oğlunun İngilizce eğitimi aldığını belirterek, "Çocuklarımızı beklerken boş zamanımızı değerlendirmek için bir proje başlattık. Doğaya katkıda bulunmak için bez torbaları geçmişte olduğu gibi günümüze taşımaya karar verdik. Elimizden geldiği kadar burada oluşturduğumuz atölyede ürettiğimiz bez torbaları çevremizdekilere dağıtacağız. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak." dedi.

Gülsüm Cebecioğlu da 2019'da naylon poşetlerin ücretlendirilmesinin bu projeyi başlatmalarına vesile olduğunu söyledi.

Okul kantininde oluşturdukları atölyede dikiş makineleriyle bez torba diktiklerini vurgulayan Cebecioğlu, "Amacımız bu projenin yaygınlaşmasını sağlamak. Burada yaptığımız torbaları öğrencilerimize ve velilerimize dağıtacağız. Daha sonra bu projeyi okul dışına taşıyıp herkesin bu konuda duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Nermin Yılmaz da doğaya olumlu yönde katkıda bulundukları için mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA