Çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile geçiriyorlar
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Çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile geçiriyorlar

Çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile geçiriyorlar 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramlaşmak için ellerinden cep telefonlarını düşürmedi Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve Ramazan Bayramı'nda 6 saatliğine dışarı çıkan 64 yaş...

24.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:00

Çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile geçiriyorlar

65 yaş üstü vatandaşlar, bayramlaşmak için ellerinden cep telefonlarını düşürmedi

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve Ramazan Bayramı'nda 6 saatliğine dışarı çıkan 64 yaş üstü vatandaşlar, çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile sohbet ederek geçiriyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izinle saat 14.00'te dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşalan sokakları dolduran vatandaşlar, ellerindeki cep telefonları ile yakınlarının bayramını kutlayıp arkadaşları ile bir araya geldiler. En buyruk bayramını yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 6 saatlik sürede arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sohbet edip, bayramlarını kutladılar. Polis ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

"Allah bir daha böyle bayram göstermesin bize"

Çocukları ile bayramda bir araya gelemediği için dışarı çıktığını söyleyen Müyaser Oruç, "Bayramım çok güzel geçiyor. Sabahtan yemeklerimizi yaptık. Bekledik komşularımız gelir, kapıdan ikram ederiz diye. Sonra dışarı çıktım, geziyorum. Çocuklarım da telefonla aradılar. Ben de büyüklerimi aradım. Şimdi geziyorum. Allah bir daha böyle bayram göstermesin bize. Allah bu mikrobu alsın götürsün. Evde zaman iyi geçiyor. Çocuklarım arıyor sürekli" dedi.

"Çocuklarla görüşemedik, onun burukluğu var"

Çocukları ile görüşemediği için bayramın buruk geçtiğini ifade eden İsmet Kırlı, "Bayram çok kötü, nasıl geçecek. Dolaşıyoruz öyle. Çocuklarla görüştük. Aradılar. Bu bayram buruk geçiyor. Çocuklarla görüşemedik. Onun burukluğu var. İnşallah bu da geçer" diye konuştu.

"Pandemi dolayısıyla farklı bir bayram yaşıyoruz"

Çocukları ile görüntülü konuşarak bayramlaştığını belirten Metin Atalay ise, dışarıda tanıdıkları ile bayramlaştığını kaydederek, "Pandemi dolayısıyla farklı bir bayram yaşıyoruz. Üstelik çocuklar, torunlar gelmiyor. Gelmedikleri için görüntülü konuşuyoruz. Bu da bizim için bir nimet, göremeyebilirdik. Bayram buruk geçiyor. Dışarı çıktık ama hiçbir yer açık değil. Tanıdıklarla bayramlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukları ile kutlayamadıkları Ramazan Bayramı'nı arkadaşları ile geçiriyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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