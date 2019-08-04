Çocuklardan tabiat parkında "ekoprint"li farkındalık

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Derneği işbirliğiyle Erkmen Tabiat Parkı'nda 40 çocuk ve annesi ekolojik baskı (ekoprint) çalışması için bir araya geldi.

Tabiat parkında anneleriyle birlikte bitki ve ağaçlardan yapraklar toplayan çocuklar, ekolojik baskı eğitmeni eşliğinde doğal boyalarla tişörtlere baskı yaptı.

Yaprak desenleriyle ortaya çıkan rengarenk tişörtleri annelerine hediye eden çocuklar, tabiat parklarının sadece piknik alanı olmadığı mesajı verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürü Hüseyin Bozoklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekoprint etkinliğine katılan 40 çocuğa, tabiat parkındaki bitkileri ve ağaçları tanıttıklarını söyledi.

Etkinlikle anne ve çocuklarının doğal bir ortamda hoşça vakit geçirmelerinin amaçlandığını dile getiren Bozoklu, "Çocuklar, bitki ve ağaçlardan yapraklar topladı. Daha sonra, çocuklar ekolojik baskı eğitmeni eşliğinde topladıkları yapraklarla tişörtleri boyadılar. O boyanan tişörtleri de annelerine hediye ettiler. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız, hem doğayı tanıdı hem de etkinlikle keyifli bir zaman geçirdi." dedi.

"Geleceğimizin doğa koruyucuları için de bir farkındalık oluşturduk"

"Tabiat parkları sadece piknik alanları değildir"

Proje Koordinatörü Melek Yavuz da ekolojik sisteme destek vermek için Afyonkarahisar'da ekoprint etkinliği yapıldığını vurguladı.

Etkinliğin amacının çocukların doğayı tanıması olduğunu aktaran Yavuz, "Çocukların tabiat parkındaki bitkiler ve ağaçlardan çeşitli yapraklar topladılar. Onları, doğal boya kullanarak tişörtlere baskı yaptılar. Güzel bir etkinlik oldu. Geleceğimizin doğa koruyucuları için de bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Zeynep Saliha Akın da tabiat parkında ağaçlardan yapraklar topladığını ve onları doğal boyalarla kullanarak tişörtlere baskı yaptıklarını anlattı.

Berrin Sena Tezcan da ağaçlardan topladıkları yaprakları çok güzel sanat eserlerine dönüştürdüklerini belirterek, "Etkinlik bana çok zor gelmedi. Tişörtlere de bastığımız yapraklar çok güzel çıktı. Ekolojik baskı çalışmasına katıldığım için çok mutlu oldum."

Kaynak: AA