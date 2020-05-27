Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı...Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi
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Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı...Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi

Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı.

27.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:11

Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı...Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi

Olumsuz hava koşulları çocuklara engel oldu

Çocuklar kışlık elbiselere geri döndü

İSTANBUL - Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bir haftalık aranın ardından üçüncü kez yeniden sokağa çıktı. İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava nedeni ile az sayıda çocuğun dışarı çıktığı görüldü. Öte yandan Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı çizgilerinin çizildiği görüldü.

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün üçüncü kez dışarıya çıktı. Çok sayıda çocuk evlerinin yakınlarındaki parklara akın etti. İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava nedeni ile az sayıda çocuğun dışarı çıktığı görüldü. Geçen hafta kısa kollu yazlık elbiseleri ile dışarı çıkan çocukların bugün tekrar kışlık elbiselere geri döndüğü görüldü.

Öte yandan günlerdir evden çıkmayan çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı...Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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