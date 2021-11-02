ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 2 Kasım 2021

ABONE OL ÇOCUKLAR SONBAHARIN TADINI ÇIKARDI Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği, sonbaharın tüm renkleriyle doğaya hakim olduğu bir ortamda gerçekleşen gezide çocuklar keyifli anlar yaşadı.

İstanbul'da sonbaharın en güzel yaşandığı Atatürk Arboretumu'nda gerçekleşen gezide çocuklar endemik bitkilerini, hayvanlarını, yaprakların yedi farklı rengini gözlemleme imkanı buldu. Bol bol fotoğraf çektiren çocukların doğayla buluşması görünmeye değerdi.

ESENLER ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR Esenler Belediyesi, çocuklar için yoğun şekilde etkinlikler ve organizasyonlar düzenliyor. Eğitimler, geziler, eğlence etkinlikleri gibi organizasyonlarımız hakkında bilgi sahibi olmak için belediyemizin ilgili web sayfasını inceleyebilirsiniz.

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