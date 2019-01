Çocuklar Ritim Sayesinde Başarılarını Arttırıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3'üncü sınıfında okuyan 21 öğrenci, aldıkları ritim eğitimi sayesinde derslerdeki başarısını arttırdı. Aynı sınıfta okuyan yüzde 40 oranında görme yetisine sahip, disleksi hastası 9 yaşındaki Suden Gül de, sınıf arkadaşları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sunacakları ritim gösterisine hazırlanıyor. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri geçen eğitim öğretim yılında başladıkları ritim dersleri sayesinde hem akademik başarılarını arttırdı hem de müzikteki potansiyellerini ortaya koydu. 21 minik öğrenci her salı geldikleri Gaziemir Belediyesi'ne ait semt evinde, konservatuvar mezunu Gizem Atatoprak'tan ders alıyor. Zamanla kendilerini geliştirip ileri düzeyde ritim çalmaya başlayan küçük müzisyenler, azimle 23 Nisan'da sunacakları gösteriye hazırlanıyor.

SINIF BAŞARISI YÜZDE 92.5 Mesleğinde 30 yılı geride bırakan ve aynı zamanda halk oyunları eğitmenliği yapan Esma Dizman, öğrencilerinin başarısını arttırmak için onları sanatla buluşturdu. Geçen yıl her öğrencisinden bir darbuka almasını isteyen Esma öğretmen, okullarında başladıkları ritim eğitimini Gaziemir Belediyesi'nin desteğiyle geliştirmeye karar verdi. Ritim derslerinin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyleyen Esma Dizman, "Çocuklar haftada bir gün burada 1.5 saat eğitim alıyorlar. Ritim, onlara akademik açıdan katkı sağlıyor. Müzik ve matematiğin ilişkisi zaten yadsınamaz. Her sınavda daha yüksek not almaya başladılar. Sınıfımızın genel başarısı yüzde 92.5'a çıktı" dedi. Geçen yıl 23 Nisan'da okulun yanı sıra belediye adına da gösteriye çıktıklarını ifade eden Dizman, bu yıl aynı tarihte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun davetlisi olarak sahne performansı sergileyeceklerini kaydetti. Çocukların okuldan koşarak bu eğitime geldiğini anlatan Dizman, onların çok eğlendiğini dile getirdi.

"SUDEN BİZİM BİR TANEMİZ"

Aynı sınıfta okuyan özel öğrenme bozukluğuna sahip disleksi hastası Suden Gül, aynı zamanda halk arasında tavuk karası olarak bilinen göz hastalığıyla mücadele ediyor. Özel eğitim alan ve kaynaştırma sınıfında öğrenimine devam eden Gül, ritim derslerini çok seviyor. Öğretmeni Esma Dizman, Suden'in okuma yazmada bir sorun yaşamadığını belirterek "Matematikte zaman zaman zorlanıyor. Ritimde de zorlansa da o bizim bir tanemiz. Halk oyunları derslerini de başarıyla sürdürüyor. Arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk. Hepsi ona yardımcı oluyor, her gün biri onun eşyalarını topluyor" dedi. Suden ise çabalayıp darbuka çalmayı öğrendiğini söyleyerek daha başarılı olmak için daha iyi çalması gerektiğini belirtti.

İLERİ DÜZEYDE RİTİM ÖĞRENİYORLAR

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu, ritim eğitmeni Gizem Atatoprak da çocukların zamanla çok iyi bir seviyeye geldiğini ifade etti ve "Çocukların müzik kulağı gelişti. Şimdi daha ileri düzeyde ritim çalıyoruz. Onlara konservatuarda lisans eğitimi alan 3'üncü sınıf öğrencilerinin aldığı eğitimi veriyorum. Küçük oldukları için çok daha kolay algılıyorlar" diye konuştu. Okuldan çıkıp ritim grubuna katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Aral Ay, "Güzel çalıyorum, okuldan çıkışta buraya geliyoruz. Eğlenceli oluyor. Hep devam edeceğim" dedi. Darbuka çalmayı hep istediğini belirten Çağan Barbak ise, "Darbuka çalmak beni mutlu ediyor. Çok heyecanlanıyorum. 23 Nisan'da gösteriye çıkacağımız için de çok mutluyum" dedi. Darbuka çalmaya küçük yaşta başladığını anlatan Safiye Zeynep Dağ, "Ders yaparken de hep kalemle ritim tutuyordum. Bu çok hoşuma gidiyor. Öğretmenlerin yardımıyla daha ileride yarışmalara katılıp ödül alacağımıza inanıyorum" dedi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise şunları ifade etti:

"Çocukların sosyalleşmesi ve kendilerini ifade etmesi çok önemli. Bu sayede aralarındaki dostluk ve arkadaşlık da gelişiyor. Yahya Kemal Beyatlı okulumuzun öğrencileri için salonumuzu tahsis ettik, onlara yardımcı oluyoruz. Her okulda böyle etkinliklerimiz var. Çocuklarımızı sosyal yetiştirmeye çalışıyoruz." - İzmir

Kaynak: DHA