Çocuklar matematiği eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğrendi
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Çocuklar matematiği eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğrendi

Çocuklar matematiği eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğrendi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde telafi eğitimleri kapsamında yaklaşık 250 öğrenci, matematiği, eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğreniyor.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde telafi eğitimleri kapsamında yaklaşık 250 öğrenci, matematiği, eğlenerek, dokunarak ve müzik eşliğinde öğreniyor.

Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evinde gerçekleştirilen aktivitede çocuklar farklı materyali kullanarak, matematikteki birçok işlemi öğrenme fırsatı buldu.

"Matematiğe Dokunmayan Kalmasın" sloganı çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde Matematik Öğretmeni Serpil Yılmaz, çocuklara birçok konuyu anlattı.

Bilecik Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Dedeoğlu, "Telafi eğitim döneminde ilkokul öğrencilerimize, matematikte inovasyon eğitimleri düzenliyoruz. 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında toplamda 250 öğrenci hedefimiz vardı bunu sağladık. Eğitmenimiz Serpil Yılmaz, çocuklarımıza matematiği dokunarak ve eğlendirerek öğretmeye çalıştı. Buradaki amacımız çocuklarımıza matematiği eğlenceli hale getirerek, müzik ve resim eşliğinde daha kalıcı şekilde öğretmektir. Aktivite ile çocuklarımız çok mutlu bir zaman dilimi geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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