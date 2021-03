Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor

Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Portekiz'deki Agrupamento de Escolas Gaia Nascente okulu arasındaki işbirliği sonucu yürütülen "Light Me The Way" adlı uluslararası eTwinning projesi ile ışık ve ışık kirliliği hakkında ortaokul öğrencileriyle dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriliyor.