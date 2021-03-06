Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor

06.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:44
Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor

Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Portekiz'deki Agrupamento de Escolas Gaia Nascente okulu arasındaki işbirliği sonucu yürütülen "Light Me The Way" adlı uluslararası eTwinning projesi ile ışık ve ışık kirliliği hakkında ortaokul öğrencileriyle dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Portekiz'deki Agrupamento de Escolas Gaia Nascente okulu arasındaki işbirliği sonucu yürütülen "Light Me The Way" adlı uluslararası eTwinning projesi ile ışık ve ışık kirliliği hakkında ortaokul öğrencileriyle dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Proje, Gülay Kanatlı Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Dr. Funda Çıray Özkara tarafından yürütülüyor. Projede Türkiye ve Portekiz'e ek olarak Polonya, Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Ürdün, Yunanistan gibi farklı ülkelerden 23 okul yer alıyor.

Astronomi, Bilişim Teknolojileri, Edebiyat gibi disiplinlerarası çalışmaların da yer aldığı proje ile farklı ülkelerden öğrenciler aktif vatandaşlığı uygulamak ve iklim değişikliğini önlemek için ışığın önemini iyi yansıtan bir final ürünü ortaya koyacak ve işbirlikli çalışmalar yapacak. Proje kapsamında Güvenli İnternet Günü ve medya okuryazarlığı (Safer Internet Day and media literacy) teması doğrultusunda bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilirken bu etkinlikte ev sahipliği yapan okul; Fen Bilimleri öğretmeni Dr. Funda Çıray Özkara'nın moderatörlüğünde sunumlar, mentimeter uygulaması ve kahoot oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Projeye katılan öğrenciler proje etkinlikleri sayesinde kullandıkları yenilikçi uygulamalar ile dersleri eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğrenmeye başladıklarını ve velileri de memnuniyetlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor
Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor
Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor
Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:52:05. #1.14#
title