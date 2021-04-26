Çocuklar için köy konağına kütüphane
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Çocuklar için köy konağına kütüphane

Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Hendek ilçesi Gündoğan Mahallesi'nin muhtarı İsmail Pehlivan, çocukların okuma alışkanlığı kazanması için köy konağının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi Gündoğan Mahallesi'nin muhtarı İsmail Pehlivan, çocukların okuma alışkanlığı kazanması için köy konağının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

Muhtar İsmail Pehlivan, atıl durumda olan eski okulu Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruyla köy konağı olarak devraldı. Mahallede yaşayanların da desteği ile tadilatı yapılan okul, köy konağına dönüştürüldü. Köy konağının bir bölümünde ise kütüphane kuruldu. Kütüphaneye kitap aldıklarını ancak yeni kitaplar için yardım beklediklerini belirten muhtar Pehlivan, "Köyümüzde atıl olarak bulunan okulumuzu Milli Eğitim'den muhtarlığımıza devraldık. Kullanım hakkını aldıktan sonra okulu köy konağına çevirdik. Bahçeyi de çocuk bahçesine çevirdik. Okulun bir kısmını da kütüphaneye çevirdik. Çocuklar bahçede oynadıktan sonra buraya gelerek kitap okuyorlar. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bunları yapıyoruz ve vatandaşlarımızın da yardımını bekliyoruz" dedi.


Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane
Çocuklar için köy konağına kütüphane

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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