Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Tanışacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi ile ilçedeki ilkokullarda eğitim öğrenim gören çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla tanışacak.

Çocukların geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri, sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmaları, yaşıtlarıyla güvenli bir ortamda eğlenerek sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından hazırlanan Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi için iş birliği protokolü imzalandı

İlçedeki 20 ilkokulda eğitim öğrenim gören 26 bin 500 öğrenciyi kapsayacak proje için Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği yapacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumun her kesimini ilgilendiren, tüm vatandaşların yararlanabileceği belediyecilik hizmetleri yürüttüklerini söyledi.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken paydaş kurumların desteğinin kendilerine güç verdiğini ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi'nin de rol model olacağı inancındayım. Bu proje kapsamında 26 binin üzerinde öğrencimiz, oyun, spor ve eğlence ile buluşacak. Gün içerisinde daha hareketli olacak ve akranlarıyla daha fazla sosyalleşme fırsatı yakalayacak. Tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de çocukların ruhsal, fiziksel, bedensel gelişimini önemsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eğitimle ilgili önceliklerimiz tabi ki çok önemli ancak çocuklarımızın okulu sevmeleri, spor yapmaları, bir enstrüman çalmaları, tiyatroyla ilgilenmeleri çok önemli. Bu kapsamda okullarımıza büyük görev düşüyor. Kalbine ve ruhuna dokunduğumuz her çocuk bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz projelerin genelinde öğrencilerimizin öğrenerek, eğlenerek kendilerini geliştirmelerini istiyoruz."

Protokol imza törenine, Şehitkamil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak ile projenin uygulamaya konulacağı okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.