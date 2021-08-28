Çocuklar, gazi dedeleri ile bir araya geldi

Çankırı'da çocuklar, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. ve Büyük Taarruzun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazileri ziyaret etti.

Çankırı'da çocuklar, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. ve Büyük Taarruzun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazileri ziyaret etti. Çocuklar, gazi dedelerinin anlattıkları anıları heyecan ile dinledi. Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi kapsamında Çankırılı gazilerin evlerine konuk oldu. Türk bayrağı, kendi elleri ile yaptıkları tespihler ve saksılara diktikleri çiçekler ile ziyarete giden çocuklar, 94 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt ve 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Sarıkaya'yı ziyaret etti. Savaştıkları dönemden bahseden gazilerin öğüdü de vatan üzerine oldu. Çankırılı Kore ve Kıbrıs gazileri, çocuklara hangi koşulda olurlarsa olsunlar vatanlarına sahip çıkmalarını ve bunu da en güzel çalışarak yapabileceklerini söyledi.

Ziyaretlerde Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan, T.C. Devleti Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Anadolu'yu vatan yapan tüm gazi ve şehitlere dualar edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı