Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Orçun karakteriyle tanınan Alp Eren Khamis, kocaman bir delikanlı oldu. Dizide Orçun'un annesini oynayan Zeyno Günenç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 17 yaşındaki Khamis'in uluslararası bir dizide oynayacağının müjdesini verdi.

Yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül ve Selami'nin oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis, başarısıyla herkesi gururlandırdı.

YABANCI BİR YAPIMDA ROL ALACAK

Dizide Orçun'un annesini oynayan Zeyno Günenç, Instagram hesabından 17 yaşına giren genç oyuncunun son halini paylaşarak bir de müjde verdi. Günenç paylaşımında "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Gurur duyuyorum onunla" ifadelerini kullandı.

ALP EREN KHAMIS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.

Genç oyuncunun annesi, 2018 yılında geçirdiği bir trafik kazasından sonra hayatını kaybetmişti.

İşte genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi...