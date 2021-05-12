Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı
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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı Fıs Fıs İsmail olarak tanınan Yağcı: "Bayrama çıkarsak ne mutlu.

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı

Fıs Fıs İsmail olarak tanınan Yağcı: "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz"

İSTANBUL - Çocuklar Duymasın dizisindeki "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı bugün açık alp ameliyatına girdi. Ameliyat öncesinde İHA'ya açıklamada bulunan Yağcı, "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Televizyonda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, bugün Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Süleyman Yağcı ameliyat öncesinde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Herkese üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim"

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bayrama çıkarsak ne mutlu. İnşallah biz de bayramı göreceğiz"

Yaklaşan Ramazan Bayramı için temennilerini ileten Yağcı, "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalma ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı
Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı
Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı
Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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