Çocuklar Duydu ne zaman başlayacak? Çocuklar Duydu oyuncuları kimdir? Çocuklar Duydu konusu nedir?

Eski dizilere özlem bir türlü bitmek bilmiyor. Seyircinin isteklerine kulak veren yapımcılardan birisi olan Mink Yapım sahibi Birol Güven yoğun istek üzerine geçtiğimiz sezon Seksenler dizisini yeniden başlatmıştı. Şimdide Çocuklar Duymasın dizisi için sürekli izleyicilerden mail geldiğini belirtiyor. Muhtemelen yakın bir zamanda da Çocuklar Duymasın dizisinin yeni versiyonu olacak olan Çocuklar Duydu Dizisi ekrana gelmeye başlayacak. İşte yeni dizi Çocuklar Duydu hakkında detaylar...

ÇOCUKLAR DUYDU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyuncularla yapılan görüşmeler sonunda Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın dizisinde yer almayacağını söylemişti bir kaç ay öncesinde. Ancak dizinin adı değişti ve başrol oyuncusu yine Tamer Karadağlı olabilir. Tamer Karadağlı geçtiğimiz gün bir röportaj verdi ve diziyle ilgili sorulara yanıt verdi. Çocuklar Duymasın dizisinin yeniden başlaması hakkında konuşan Tamer Karadağlı geçtiğimiz aylarda "Ben artık Çocuklar Duymasın'da yokum" demişti ancakTamer Karadağlı, son verdiği röportajda "Eylül'de çekimlere başlıyoruz. Ben yine varım proje de." ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duydu Dizisi Oyuncuları Konusu Kanalı konularında detaylar netleştikçe sizlere yazmaya devam edeceğiz. Şimdilik Mint yapım patronu Birol Güven bir çok oyuncudan onay aldı. Eğer Tamer Karadağlı da ikna edilirse dizinin çekim hazırlıklarına önümüzdeki ay başlanabilir. Ancak Tamer Karadağlı dizinin kadrosunda yer almazsa muhtemelen başka bir başrol oyuncusu ile yola devam edilecek. Ama kesinlikle Çocuklar Duymasın dizisinin yeni versiyonu çekilecek.

Projede Tamer Karadağlı'nın yer alıp almayacağı şimdilik muamma. Eğer teklifi kabul etmez ise Çocuklar Duydu isimli dizide Haluk karakterini kimin canlandıracağını ise izleyicilerden Birol Güven'e gelen önerilerle belli olacak. Dizinin bu Eylüle yetiştirilmesi planlanıyor. Eğer yetişmezse Çocuklar Duydu gelecek 2021 Eylülde başlayacak. Bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz.

Çocuklar duymasın dizisi oyuncu kadrosu her ne kadar dağılmış farklı dizi ve filmlerde oyuncular görev almış olsa da mint yapım çocuklar duymasın gibi efsane bir diziyi yeniden ekrana kazandırmak istiyor. Bu sebeple birçok oyuncu ile yapılan görüşmeler sonrasında çocuklar duymasın dizisinin çocuklar duydu olarak devam etmesi ve çocuklar duydu dizisinin 2021-2022 yıllarında kaldığı yerden devam etmesi için hazırlıklar yapılıyor. Tamer Karadağlı gibi önemli bir oyuncunun savaşçı dizisine katılması ise her ne kadar oyuncunun hayranları tarafından üzülerek karşılansa da Tamer Karadağlı bir süre sonra yeniden başrol olarak Çocuklar Duydu dizisine katılabilir.