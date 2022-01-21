Çocuklar, Bu Şenlik Sizin İçin!

Çorlu Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için bilim, sanat, gezi, spor ve eğlence dolu bir tatil planladı. Çocuklar, "Yarıyıl Şenliği"nde düzenlenecek etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacak.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Çorlu Belediyesi"Yarıyıl Şenliği" başlıyor... 24 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenecek olan tiyatro gösterileri ile Çorlu Atatürk Evi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi ile Tarihi Çorlu Evi'ne yapılacak ziyaretler ve Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çocuklarımıza ücretsiz hizmet verecek. Yarıyıl tatili içerisinde yüzme havuzu ve robotik kodlama atölyesinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 22-23 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kayıt için başvurular belediye hizmet binası Kumyol Caddesi cephesinde yer alan tiyatro gişesine başvuruda bulunacaklar.

Çocuklar Tiyatroyu Çok Sevecekler

Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirebilmek, yarıyıl tatillerinde faydalı aktiviteler yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde 7 oyun ikişer seans olarak sahneye konulacak.

Yüzücüler Havuzda Buluşacak

Çocuklarımız için tatil boyunca ücretsiz olarak verilecek hizmetler çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na giderek kayıt yaptıracak olan çocuklar havuzdan ücretsiz olarak yararlanabilecek, spor yapmanın keyfini çıkaracaklar. Havuzda devam eden eğitimler ve lisanslı sporcuların antrenman programları nedeniyle kontenjan yüz kişi ile sınırlı tutulacak. 22-23 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kayıt için başvurular belediye hizmet binası altında bulunan tiyatro gişesine yapılacak.

Müzelerimiz Çocuklarımızı Bekliyor

Yarıyıl tatili kapsamında çocuklar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ve ölümsüz hatırasını simgeleyen Atatürk Evi'mizi, Trakya'nın ilk, Türkiye'nin üçüncü balmumu heykel müzesi olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müze'mizi, Çorlu'nun tarihine tanıklık eden ve restorasyon yapılarak müzeye dönüştürülen ve kentimizin kültürel değerlerini yansıtan Tarihî Çorlu Evi'mizi ücretsiz olarak ziyaret etme fırsatı bulacaklar.

Mucitler Robotik Kodlama Atölyesi'nde

Yeteneklerini teknolojiye dönüştürmek isteyen çocuklarımızın buluşma adresi, bölgemizin ilk robotik kodlama atölyesi yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimize kapılarını açıyor. Teknoloji meraklısı geleceğin mucitleri yarıyıl tatilinde atölyede buluşarak meraklarını giderebilecekler ve temel eğitim alacaklar. 22-23 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kayıt için başvurular belediye hizmet binası altında bulunan Tiyatro Gişesi'ne yapılacak.

"Birbirinden Güzel Oyunlar Çocukları Bekliyor"

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenecek olan tiyatro gösterileri ise aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde çocuklarımız ile ücretsiz olarak buluşacaklar. Tiyatro gösterimleri için ücretsiz davetiyeler 24 Ocak tarihinden itibaren Çorlu Belediyesi ana hizmet binasında yer alan tiyatro gişesinden temin edilebilecek. Tüm çocuklarımız "Yarıyıl Şenliği" davetiyelerini ve öğrenci kimlik kartlarını göstererek etkinliklerden yararlanabilecekler. Öğrencilere eşlik edecek yetişkinler için giriş ücret tarifeleri geçerli olacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri