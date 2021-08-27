ÇOCUKLAR 4 GÜN BOYUNCA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

ÇOCUKLAR 4 GÜN BOYUNCA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLERTigem Tatil Parkta (1. Kapı) bulunan Çınar Bahçe Kafe yanında 23 Ağustos Pazartesi günü başlayan etkinlikler 26 Ağustos Perşembe günü sona erdi.

ÇOCUKLAR 4 GÜN BOYUNCA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Tigem Tatil Parkta (1. Kapı) bulunan Çınar Bahçe Kafe yanında 23 Ağustos Pazartesi günü başlayan etkinlikler 26 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Etkinliğin son gününde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Tutuk, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu da etkinliğe katıldı. Çocuklar için özel hazırlanan oyunlar, yarışmalar, eğlence platformları büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen oyunlarla beraber Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Müzesi eğitmenleri tarafından çocuklara kağıt yapımı anlatıldı ve kendi kağıtlarını yapması öğretildi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilen çocuklara programın sonunda ise Başkan Vekili Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Habermetre