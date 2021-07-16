Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama

Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da çocukların korunmasına yönelik uygulama ve denetimler yapan çocuk polisleri kent genelinde hem çocukların gidebileceği yerleri denetliyor, hem de çocukları durdurarak kontrolden geçiriyor.

Aksaray'da çocukların korunmasına yönelik uygulama ve denetimler yapan çocuk polisleri kent genelinde hem çocukların gidebileceği yerleri denetliyor, hem de çocukları durdurarak kontrolden geçiriyor.

Aksaray'da çocukların korunmasına yönelik uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kent genelinde çocuklara yönelik denetimler ve uygulamalar yapıyor. Çocukların gidebileceği yerlere, iş yerlerini denetleyen çocuk polisleri sokakta gördüğü çocukları da durdurarak kontrolden geçiriyor. Özellikle bayram öncesi yaşanan yoğunlukta herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için adeta tetikte olan çocuk polisleri şehir merkezi başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada uygulama ve denetimler gerçekleştiriyor. Çocukların kötü alışkanlıklara özenmemesi için de tekel büfeleri ve bakkalları sigara, alkol, çakmak gazı gibi satışlara yönelik uyaran çocuk polisleri, aksi takdirde cezasının çok ağır olduğu hususunu hatırlattı. - AKSARAY

Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama
Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuk Polisinden çocukların korunmasına yönelik uygulama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:52:17. #1.14#

title