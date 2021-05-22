Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

"Fatma" adlı dizide Burcu Biricik'in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı.

"Fatma" adlı dizide Burcu Biricik'in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı.

"Fatma" adlı dizide Burcu Biricik'in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı Yenilevent Özel Rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı. Konak'ın özel çocuklarla vakit geçirmesi role hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor.

"İlerde Mustafa'nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum"

Oyuncunun Menajeri Ece Aytulun bu ziyaret ile alakalı yaptığı açıklamada, "Gözlem yeteneği çok yüksek olan oyuncumuz Mustafa'nın otizmli arkadaşlarıyla geçirdiği zaman onun role girmesine çok büyük katkı sağladı. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun bu sorumlulukla hareket etmesi menajeri olarak beni çok mutlu etti. İlerde Mustafa'nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

"Mustafa Konak'ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum"

Konuyla alakalı İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Yıldır Karagül yaptığı açıklamada, "Toplum üzerinde otizmli bireyler ile ilgili farkındalık oluşturacak projelere yer verilmesi ülke adına çok sevindirici bir durum. Otizimli ve Down sendromlu bu özel çocuklarımıza farkındalık oluşturan bütün dizi ve film yapımcılarına senaristlerine ve emeği olan tüm set ekibine teşekkür ediyoruz. Mustafa Konak'ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı unutmayıp onları ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:07:50. #1.15#

title