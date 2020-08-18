Çocuk odaları için 6 dekorasyon öneri Annedukkan.com, çocuk odası dekorasyonu konusunda ilham kaynağı olacak 6 öneriyi sıralıyor.

Günümüzde ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen zamansız tasarıma sahip eşyalarla yaratılan stili, çocuk odası dekorasyonuna da taşımayı tercih eden ailelerin sayısı oldukça fazla. Siz de zamansız tasarıma sahip eşyaları, eğlenceli detaylarla harmanlayarak çocuğunuzun seveceği ve eğlenceli vakit geçirebileceği konforlu bir oda tasarlayabilirsiniz.

Çocuk odasında sürdürülebilirliği ön plana çıkarın. Çocuğunuz için hem eğlenceli hem de sürdürülebilir tasarıma sahip bir oda tasarlayabilirsiniz. İşe, hem uzun ömürlü hem de işlevsel mobilyalar seçerek başlayın.

Ev tipi top havuzuna yer açın. Evde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu günlerde ihtiyacınız olan şey çocuğunuzun odasına hem renk katacak hem de onun ince ve kaba motor becerilerini geliştirecek aktivite alanı olan ev tipi top havuzu olabilir.

Dekoratif bir oyun matı edinin. Her çocuk odasının vazgeçilmez parçalarından biri olan oyun matları miniklerin en çok vakit geçirdiği alanlarından biri. Oyun matlarını tercih ederken güvenli bir alan yaratmanın yanı sıra dekorasyonunuzu da tamamlayacak bir oyun matı tercih edebilirsiniz.

İskandinav stilini çocuk odasına taşıyın. Son zamanlarda ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen İskandinav stilini çocuğunuzun odasına da taşıyarak sade ama şık bir ortam yaratın.

Sevimli lambalar ile şık bir dokunuş yaratın. Dekorasyon için en önemli parçalardan biri kuşkusuz aydınlatmalardır. Çocuk odanız için tercih edeceğiniz sevimli ve şık tasarıma sahip dekoratif bir aydınlatma, odaya büyük ölçüde farklı bir hava katacaktır.

Çocuk odasına canlılık katın. Çocuk odalarında sıkça kullanılan cibinlikler miniğinize özel bir oyun alanı yaratırken aynı zamanda odasına hareketlilik katıyor.

Kaynak: Bültenler