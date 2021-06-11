'ÇOCUK GÖZÜNDEN RAMAZAN' RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca 2'ncisi düzenlenen 'Çocuk Gözünden Ramazan' başlıklı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca 2'ncisi düzenlenen 'Çocuk Gözünden Ramazan' başlıklı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

AK Parti Kasın Kolları İstanbul İl Başkanlığı, geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması amacıyla resim yarışması düzenledi. Bu yıl, 'Çocuk Gözünden Ramazan' başlığıyla 2'nci kez düzenlenen yarışmaya bin 93 başvuru yapıldı. Jüri üyelerinin anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde değerlendirdiği yarışmada dereceye girenler, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Ataş, Vedat Demiröz, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Tülay Kaynarca ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile velilerin de katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, "Sevgili hocalarımızın da ifade ettiği gibi, her çocuk ressam olarak doğar. Önemli olan bunu ileriye kadar devam ettirebilmektir. Bizler günlük hayatımızda birçok şeyi es geçerken, bugün minik ellerin yüce gönülleriyle kendi hislerinin tercümanı olduk. Bu anlamda, ödül almaya hak kazanan kıymetli yavrularımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından anaokulu kategorisinde 1'incilik ödülünün de sahibi olan 4.5 yaşındaki Elif Su Bakır, sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu. Küçük Elif'in salondakiler tarafından da büyük alkış aldığı performansı sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Birincilere tam altın, ikincilere bisiklet ve üçüncülere scooter verilen törende, mansiyona layık görülen 50 resim sahibine ise resim sehpası hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı