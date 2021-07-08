ÇOCUK DOSTU BELEDİYE, PARKLARI GÜZELLEŞTİRİYOR
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ÇOCUK DOSTU BELEDİYE, PARKLARI GÜZELLEŞTİRİYOR

ÇOCUK DOSTU BELEDİYE, PARKLARI GÜZELLEŞTİRİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇOCUK DOSTU BELEDİYE,PARKLARI GÜZELLEŞTİRİYORAntakya Belediyesi şehir genelinde bulunan tüm parklarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarına devam ettiğini, çocukların huzur ve güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar oluşturduklarını bildirdi.

ÇOCUK DOSTU BELEDİYE,

PARKLARI GÜZELLEŞTİRİYOR

Antakya Belediyesi şehir genelinde bulunan tüm parklarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarına devam ettiğini, çocukların huzur ve güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar oluşturduklarını bildirdi.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yürütülen hizmetler kapsamında Saraykent ve Narlıca Mahallelerinde bulunan parklarda güzelleştirme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Pek çok parkta çocukların daha rahat oynayabilmesi amacıyla kauçuk zemin döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Parkların içerisinde ailelerin rahat nefes alabileceği kent mobilyaları; banklar ve kamelyalar yerleştiriliyor.

Yapılan açıklamada Antakya'nın 95 mahallesinde bulunan tüm parklarda güzelleştirme hizmetlerinin periyodik program çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yayın Tarihi :

08 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre

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