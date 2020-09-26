Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
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Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü

26.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:50

Esra Erol'un programında, yapılan DNA testi sonucu çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen talihsiz koca, canlı yayında karısının yüzüne tükürdü.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programa konuk olan Ferdi Karakuş ve eşi Esra Karakuş'un hikayesi ekran başındakilerin ağızlarını açık bıraktı.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısının "Abim" dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçtığını öğrendi. Bu olayın şokunu atlatamayan talihsiz koca, daha sonra çocuklarının kendisinden olmadığı yönündeki iddia ile sarsıldı.

EŞİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Durumdan emin olmak için Esra Erol'dan DNA testi yapmalarını isteyen Ferdi Karakuş, test sonuçlarının gelmesi ile ikinci şoku yaşadı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Karakuş, canlı yayında eşinin yüzüne tükürdü.

KARISI İSE SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Ferdi Karakuş, canlı yayında tüm Türkiye'nin önünde aldığı haberle yıkılırken eşi çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.

Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Haber Yorumları (2)
DR HAYDAR: Acayip bi durum
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ALİVELİ: Şeriat şart
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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