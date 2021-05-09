Çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı
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Çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı

Çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet DEMİR - Haberler | Güncel

ANKARA'da, otoyol kenarında çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uygulayan Murat K. gözaltına alındı.

ANKARA'da, otoyol kenarında çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uygulayan Murat K. gözaltına alındı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. 

Olay, 2 gün önce Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Murat K.,  henüz bilinmeyen nedenle aracını yol kenarına çekerek eşini çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Kızının ağlamasına rağmen eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunanan Murat K. yoldan geçenlerin tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı
Çocuğunun gözü önünde şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DEMİR

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