'Çocuğum, Haklıyım': Çocuklar haklarını oyuncakla öğreniyor

16.09.2019 08:15

Ankara'nın da taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 30. yıl dönümü dünya çapında olduğu gibi Türkiye çapında da "çocuğa dokunan" farklı projelerle kutlanıyor.



"Çocuğum, Haklıyım" oyuncağı, ceza ve ceza yargılaması hukuku anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Aslıhan Öztezel tarafından tasarlanıp geliştirildi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış hakları interaktif bir oyuncak üzerinden 7'den 70'e her kesime öğretmeye ve sözleşmenin kağıt üzerinde kalmamasını sağlamaya yönelik bir hak eğitimi projesinin sonucunda ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle