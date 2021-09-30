Coca-Cola, yeni global marka platformu 'Gerçek Mucize'yi tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize"yi tanıttı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Coca-Cola, yeni global marka platformu

Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize" ile birlikte Coca-Cola logosunu yeni bakış açısıyla yorumlayan "Sarılma" logosunun da tanıtımını gerçekleştirdi.

Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize" ile birlikte Coca-Cola logosunu yeni bakış açısıyla yorumlayan "Sarılma" logosunun da tanıtımını gerçekleştirdi.

Coca-Cola açıklamasına göre, söz konusu platform, Coca-Cola'nın dünyanın her yerinde insanları günlük yaşamlarında bir araya getirme ve "mutluluğa kucak açma" vaadini, bugün yaşanılan dünya ile uyumlu şekilde yeniliyor. Gerçek Mucize, son 18 aydan bu yana hayattan çıkarılan dersler üzerine inşa edildi. Günlük hayatı sıra dışı bir hale çeviren beklenmedik durumlar karşısında, bir araya gelindiğinde mucizelerin gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.

Coca-Cola'nın 2016 yılından beri hayata geçirdiği ilk global marka platformu olan Gerçek Mucize, Coca-Cola'nın yenilenen görsel kimliğinin yanı sıra markanın tüm pazarlama çalışmalarında yer alacak Coca-Cola logosunu yeni bir bakış açısıyla birlikte hayata geçiriyor. Coca-Cola'nın ikonik logosunu "Sarılma" olarak yorumlayan yeni yaklaşım, tüm ürünlerin üzerinde kullanılıyor.

Gerçek Mucize platformu, Coca Cola'nın yeni kampanyası "Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız" ile birlikte hayata geçiyor. Gerçek ve sanal dünyaları harmanlayan "Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız", insanları birleştiren anların, ayıranlardan daha büyük olduğu inancına değiniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manolo Arroyo, "Gerçek Mucize felsefesinin temelinde, ikilemlerin dünyayı daha ilginç bir yer haline getirebileceği inancı yatıyor. Bu, olağanüstü insanların, beklenmeyen fırsatların ve muhteşem anların bulunduğu bir dünya… Gerçek Mucize salt bir reklam sloganı veya tek seferlik bir kampanyadan ibaret değil. Coca-Cola genelindeki pazarlama ve iletişim çalışmalarına yön verecek bir marka felsefesi ve inanç…" ifadelerini kullandı.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülşen Kerem Kamışlı Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Umut Meraş Arda Kardeşler Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Coca-Cola, yeni global marka platformu 'Gerçek Mucize'yi tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:00:02. #1.17#