Coca Cola hisse fiyatları ne kadar? 2021 Coca Cola 1 hissesi kaç tl, kaç dolar? Hisseleri düştü mü?

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önünde duran Coca-Cola'yı kamera açısından çıkararak köşede duran suyu önüne çekti. Bunun ardından yapılan açıklamada Coca Cola'nın hisselerinin düştüğü ve 4 milyar dolar zarar ettiği açıklandı. Peki, Coca Cola hisse fiyatları ne kadar oldu? Coca Cola hisse değeri kaç tl, kaç dolar?

Coca Cola hisseleri kaç tl oldu merak ediliyor. 16 Haziran Coca-Cola hisse fiyatları ne kadar? Coca Cola'nın hisse değerleri düştü mü yükseldi mi? 1 Coca Cola hissesi ne kadar oldu? Coca Cola anlık güncel hisse değerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

COCA COLA HAKKINDA BİLGİLER! HANGİ ÜLKENİN?

Coca-Cola, Amerika Birleşik Devletleri kökenli, karamelize şekerle tatlandırılmış, alkolsüz içecek markası. Dünyada en fazla tüketilen meşrubat olan Coca-Cola uluslararası araştırma ajansı Interbrandin sıralamasında 2005-2016 yılında dünyanın en pahalı markası olarak tanındı. Coca-Cola ve çeşitli alkolsüz içecek markalarının sahibi, merkezi ABD'nin Georgia Eyaleti'nde, Atlanta şehrinde bulunan çok uluslu şirket The Coca-Cola Company'dir. Markanın adı Kola fındığı, kafein kaynağı ve koka yaprakları isimlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Coca-Colada kullanılan malzeme ve kimyasal ürünlerin yayınlanmış olmasına rağmen Coca-Cola'nın formülü bugüne kadar ticari sır olarak kalmıştır. 1886'da kurulan şirketin hisseleri, New York Borsası'nda KO kısaltması ile işlem görür. Şirket daha sonra dünya çapında 200'den fazla ülkede lisanslı Coca-Cola ürünleri, şişeleme, filtrelenmiş su, tatlandırıcılar ve konsantreleri üretmektedir. The Coca-Cola Company ayrıca büyük restoran ve gıda hizmeti dağıtıcılara konsantre satmaktadır.

COCA COLA GÜNCEL HİSSE DEĞERLERİ NE KADAR?

Coca-Cola'nın güncel hisse fiyatı 55,41 Dolar'dır. TL'ye çevirirsek 473,50 Türk Lirası'na eşittir.





Coca Cola 16 Haziran 2021 hisse değerleri:

Son : 79,2

Değişim % : % -0,81

En Yüksek : 79,7

En Düşük : 78,85

Hacim (TL) : 4.630.314

Haftalık En Düşük : 78,85

Haftalık En Yuksek : 83

Aylık En Düşük : 74,271307

Aylık En Yuksek : 83,1

Yıllık En Düşük : 35,518314

Yıllık En Yuksek : 85,341292