Çoban ve Sürüsüne Otomobil Çarptı
Antalya'nın Manavgat içesinde otomobilin çoban ve koyun sürüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı, 8 koyun telef oldu.
Antalya'nın Manavgat içesinde otomobilin çoban ve koyun sürüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı, 8 koyun telef oldu.
Metin İmalı'nın kullandığı 07 AEE 35 plakalı otomobil, Oymapınar mevkisinde sürüye ve plakasız elektrikli bisikletle giden çoban Mustafa Kocaoğlu'na çarptı.
Kazada Kocaoğlu yaralandı, 8 koyun telef oldu.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.