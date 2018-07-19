Çoban ve Sürüsüne Otomobil Çarptı

Antalya'nın Manavgat içesinde otomobilin çoban ve koyun sürüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı, 8 koyun telef oldu.

Metin İmalı'nın kullandığı 07 AEE 35 plakalı otomobil, Oymapınar mevkisinde sürüye ve plakasız elektrikli bisikletle giden çoban Mustafa Kocaoğlu'na çarptı.

Kazada Kocaoğlu yaralandı, 8 koyun telef oldu.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.