Çoban köpeğini tüfekle vurdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Çoban köpeğini tüfekle vurdular

01.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:07

- Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahale yaptı Çoban köpeğini tüfekle vurarak, yaraladılar vücudunda 42 adet saçma tespit edildi Çoban Mustafa Ulaş;

- Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahale yaptı

Çoban köpeğini tüfekle vurarak, yaraladılar vücudunda 42 adet saçma tespit edildi

Çoban Mustafa Ulaş; "Tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

DENİZLİ - Denizli'de bir çoban koyunlarını otlatmak için köpekleri ile dışarı çıkardı. Koyunların başında bekleyen çoban köpeği eve geldiği sırada yoldan geçen bir araçtaki şahıs ya da şahıslar köpeğe ateş açarak kaçtı. Yaralanan çoban köpeği 42 saçma ile yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Mustafa Ulaş, koyunlarının otlaması için 3 çoban köpeği ile dışarı çıktı. Ulaş, evinin yakında bulunduğu sırada tüfek sesi duydu. Koyunlar ile birlikte çoban köpekleri eve döndü. Koyunlarını ve köpeklerini kontrol ettikten sonra çoban köpeklerinden, Yaman isimli köpeğinin olmadığını fark etti. Tüfek sesinden şüphelenerek, hastane yolu mevkiine giden Ulaş, köpeğinin yerde yattığını, yaralı olduğunu gördü. Çoban köpeğine yaptığı ilk müdahaleden sonra Denizli'ye veteriner kliniğine getirdi. Yaman isimli çoban köpeğinin tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda 42 adet saçma olduğunu belirtti.

"Vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor"

Çoban köpeklerinin sürekli olarak evden kendi başlarına koyunlar ile birlikte gidip geldiğini belirten Mustafa Ulaş, "Tüfek sesi geldi, köpeklerimin 2-3 tanesi o sırada dışarıdaydı. Koyunlarla birlikte dışarı çıkmıştı, bir tanesi gelmeyince şüphelendim. O arada muhtarımız telefon etti, köpeklerin eksik mi? diye, bende evet dedim. Hastane yolunda vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor. Köpek orada yatıp kalıyor, kalkamıyor. Hemen gittim, kendi köpeğim olduğunu teşhis ettim" dedi.

"Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi"

Ulaş, "Yaman, 10 aylık bir çoban köpeği, hemen ilk müdahalede bulunup Denizli'ye götürdük özel kliğine, tedavisine başlanıldı. Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi, ameliyat edilmedi çünkü ameliyattan çıkamaması çok büyük ihtimaldi. O yüzden saçmalar içerisinde, 5 gün boyunca yoğun bir tedavi sürecimiz var. İnşallah tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız. Eğer kalkmazsa daha büyük cerrahlara gitmemiz gerekiyormuş, veterinerim öyle dedi. Ölme riski çok yüksekmiş çünkü saçmalar içerisinde dağıldığı için tek tek çıkarılması çok riskli bir ameliyatmış" diye konuştu.

Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KOCABAŞ

İlgili Haberler

Yavru köpek Pamuk'u tüfekle vuran vicdansızlar daha sonra 'tedavi' amaçlı patilerini kesilmişler
Yavru köpek Pamuk'u tüfekle vuran vicdansızlar daha sonra 'tedavi' amaçlı patilerini kesilmişler
Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu
Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çoban köpeğini tüfekle vurdular - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:07:50. #1.14#
title