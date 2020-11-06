CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu

CNN Türk'te ABD seçimlerini değerlendiren Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu'nun canlı yayında yaptığı delege oyu hesabı sosyal medyada alay konusu oldu. Toplamda 538 seçici üyenin olduğu seçiciler kurulunda Trump'ın 271, Biden'ın ise 275 delege sayısına ulaşacağını söyleyen Kaptanoğlu'nun hesaplamasına göre seçici üye sayısı 546'ya yükseldi.

ABD tarihine şimdiden giren 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonucu hala netleşmezken, tüm dünya buradan çıkacak sonucu bekliyor. Georgia'da öne geçen Biden Beyaz Saray'a yakın isim olurken, CNN Türk'te ABD başkanlık seçimleri değerlendirildi.

CNN Türk Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu'nun yaptığı yorum sosyal medyada alay konusu oldu. Toplamda 538 seçici delegenin bulunduğu Seçiciler Kurulunda 538 oydan 270 oyu olan seçimi kazanmış oluyor.

DELEGE SAYISINI ŞAŞIRDI

Seçiciler Kuruluyla ilgili hesaplamalarda bulunan Kaptanoğlu, "Trump 271, Biden, 275 oluyor. Her iki aday da 270'i geçiyor, ama Biden daha çok geçtiği için o kazanıyor" ifadelerini kullandı. Kaptanoğlu'nun yaptığı bu hesaplamaya göre Seçiciler Kurulundaki delege sayısı 546'ya yükseliyor.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Kaptanoğlu'nun yaptığı bu yorum izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kaptanoğlu'nun yaptığı gafla alay etti.