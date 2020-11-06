CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
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CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın

06.11.2020 07:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 07:58
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın

CNN Türk'te ABD seçimleriyle ilgili yapılan tartışma sırasında programın konuklarından Razi Canikligil, Zafer Şahin'e "Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin" diyerek yayını terk etti

Tüm dünyanın odak noktasındaki konulardan biri ABD seçimleri oldu. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçları henüz daha netleşmezken programlarda seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuluyor. Dün CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu programda da ana gündem maddesi ABD seçimleri oldu.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile gazeteci Razi Canikligil arasındaki tartışma oldu. Şahin, Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi.

"SEN APTAL, ŞAPŞAL BİR ADAMSIN"

Canikligil Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.

"TEBRİK EDİYORUM SEVİYENİ GÖSTERDİN"

Zafer Şahin ise, "Sana yazıklar olsun, bak seviyeni gösterdin. Razi seni tebrik ediyorum, seviyeni gösterdin" ifadelerini kullanarak Razi Canikligil'e tepki gösterdi.

"BEN BÖYLE SEVİYESİZ BİR PROGRAMDA BULUNAMAM"

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

"BURAYA KADARMIŞ"

Canikligil daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Hepinizden özür dilerim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

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Haber Yorumları (4)
VATANSEVER: Razi canikligili dinledikce bir insan nasil Amerika sever olur anlasiliyor.
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VATANDAŞ: Amerikalı, Türkiye nin yerini haritada gösteremezken; biz oturup neyi tartışıyoruz.
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LJK: asıl dinledikçe senin aptal olduğunu gördük. uyuz herif
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