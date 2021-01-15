CNN Türk Radyo frekansı kaç? CNN Türk Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? CNN Türk Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki CNN Türk Radyo frekans numarası kaçtır? CNN Türk Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki CNN Türk Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? CNN Türk Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm CNN Türk Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için CNN Türk Radyo frekans numaraları!

CNN TÜRK RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

CNN Türk Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

92.5 : Antalya

92.5 : İstanbul

92.5 : Yalova

93.0 : Eskişehir

93.0 : İzmir

100.4 : Konya

100.9 : Bursa

101.5 : Gaziantep

102.2 : Adana

106.0 : Yozgat

106.3 : Kayseri

106.3 : Kırşehir

106.3 : Sivas

106.5 : Nevşehir

106.6 : Kırıkkale

107.6 : Ankara

CNN Türk Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak CNN Türk Radyo radyosunu açabilirsiniz.