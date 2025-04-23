CNN TÜRK CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 23 Nisan Çarşamba CNN TÜRK yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde vakit geçiren vatandaşlar, güncel gelişmeleri takip etmek için televizyon başına geçiyor. Bu kapsamda, CNN TÜRK'ün 23 Nisan tarihli yayın akışı ve canlı yayın ekranı, haber izlemek isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bayram günü haber takibi yapmak isteyen vatandaşlar, "CNN TÜRK canlı yayın nereden izlenir?", "Bugün CNN TÜRK'te hangi programlar var?" sorularının yanıtını arıyor. İşte CNN TÜRK yayın akışı ve canlı izleme linkiyle ilgili tüm merak edilenler…

CNN TÜRK 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 12034 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical – V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb

FEC (Forward Error Correction): 5/6

Yayın Türü: SD (Şifresiz)?

CNN TÜRK CANLI YAYIN İZLE

CNN TÜRK HD YAYIN FREKANSI!

Frekans: 12245 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal – H)

Sembol Oranı: 27500 Ksymb

FEC: 5/6

Yayın Türü: HD (Şifresiz)?

Bu frekans bilgileri, CNN TÜRK'ün Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebilmesini sağlar. Uydu alıcınızın kurulum menüsünden bu değerleri manuel olarak girerek kanal araması yapabilirsiniz. Eğer uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.