cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi!

Çekişmeli ve bir o kadar da uzun süren anketin sonucunda, cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Özellikle son 1 günde temsilcimiz cNed ve talaS'ın arasında geçen çekişmeli anketin kazananı Türk temsilcimiz ve profesyonel VALORANT oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek oldu!

Bütün espor-oyun camiası dost düşman fark etmeden cNed'i destekleyerek esporun ülkemizde ne kadar güçlendiğini de bir kez daha göstermiş oldu. Espor ve oyun ile ilgilenmeyen çoğu kişi bile cNed'e desteğini esirgemedi ve Bu olay Türk espor tarihinde unutulmayacak anlardan biri olarak hafızamıza kazındı. Tebrikler cNed, tebrikler Türkiye!

Kaynak: Playerbros