cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi!

11.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:22
cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi!

VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu cNedf0r!

Çekişmeli ve bir o kadar da uzun süren anketin sonucunda, cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Özellikle son 1 günde temsilcimiz cNed ve talaS'ın arasında geçen çekişmeli anketin kazananı Türk temsilcimiz ve profesyonel VALORANT oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek oldu!

Bütün espor-oyun camiası dost düşman fark etmeden cNed'i destekleyerek esporun ülkemizde ne kadar güçlendiğini de bir kez daha göstermiş oldu. Espor ve oyun ile ilgilenmeyen çoğu kişi bile cNed'e desteğini esirgemedi ve Bu olay Türk espor tarihinde unutulmayacak anlardan biri olarak hafızamıza kazındı. Tebrikler cNed, tebrikler Türkiye!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: cNed VCT Avrupa'da haftanın en değerli oyuncusu seçildi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 00:22:43. #1.14#
title