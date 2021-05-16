Cloud9 işini zora soktu, Damwon KIA zirveyi RNG ile paylaşıyor!
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Cloud9 işini zora soktu, Damwon KIA zirveyi RNG ile paylaşıyor!

Cloud9 işini zora soktu, Damwon KIA zirveyi RNG ile paylaşıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşinci mağlubiyetini alan Cloud9'ın yarı final umutları giderek tükeniyor

MSI 2021 Kapışma aşaması üçüncü gün karşılaşmaları ile devam ediyor. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan ve yarı finallere kalmak için ilk dörtteki yeri sallantıda olan NA LCS temsilcisi , grup aşamasında mağlup etmeyi başardığı Damwon Gaming ile bir kez daha karşılaştı.

Cloud9'ın en yakın rakibi PSG Talon'un bugün sürpriz bir şekilde RNG'yi mağlup etmesiyle birlikte dördüncülük potasında işler iyice kızışmıştı.Perkz ve ekibinin bundan sonraki maçlarında hata lüksü kalmamıştı.

Her iki taraf da çok kötü

Damwon Gaming karşısında Cloud9, Mad Lions maçındaki gibi dağınık gözükerek başladı. Erken oyunda fazla geri düşmemeyi başarsalar da özellikle 2v2 de Zven'in yaptığı basit hatalar ve Perkz'den beklenmeyen koridor hataları ibreyi DWG'ye döndürdü. Fakat DWG tarafından da aldıkları üstünlüğü hediye eden hatalar gördük. Her iki taraf da maça odaklanmamış gibiydi. İki takım da tempoyu hızlandırıp rakibin üzerine gitmek yerine temkinli oyunu tercih etti. Beryl ve Canyon ikilisi sürekli bireysel yakalanarak takımını eksik bıraktı. Cloud9'ın ise yavaş ilerleyen oyunda istediği kadar güçlenmeyi başaran Gangplank ile başa çıkabilecek tank üyesi yoktu. Bir nevi oyun çıkmaza girdi ve izleyenleri sıktı.

Kadim ejderha için yapılan savaşta Zven ve Perkz'ün hiç hasar vuramadan düşmesiyle birlikte aldıkları güçlendirmeyi kullanamadan katliam veren Cloud9 daha fazla maçta tutunamadı ve beşinci mağlubiyetini alarak yarı final için işini iyice zora soktu.

Günün son karşılaşması Mad Lions ile PSG Talon arasında oynanacak. Namağlup RNG'yi net üstünlükle yenmeyi başaran PSG Talon karşısında temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions'ın işi kolay olmayacak. Maçı Lolespor ve kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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