Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!
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Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Cloud9 Blue vanity transferini duyurdu, vanity VALORANT'a geçen CS profesyonellerinden birisiydi. Tecrübeli oyuncu Antony "vanity" Malaspina kadronun oyun içi liderliğini de üstlenecek!

Bu kadro ile eski CS: GO takımı Chaos Esports takımından iki arkadaşı olan Nathan "leaf" Orf ve Erick "Xeppaa" Bach ile yeniden beraber oynayacak. Kadro bu transfer ile yedi oyuncuya ulaştı, 23 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gerek oyun bilgisi gerekte güçlü aimi ile Cloud9 takımını güçlendireceği kesin. C9 Blue, NA VCT Aşama 3 turnuvasında beklenilenin çok altına düştü.

Bilmeyenler için: Cloud9 Blue, organizasyonun erkek kadrosunu oluştururken Cloud9 White ise organizasyonun kadın takımını oluşturuyor.

Kaynak: Playerbros

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