Ck Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Değerli: "Elektrik Zammını Bugünden Ben de Bilmiyorum"

Antalya'da Sivil Düşünce Derneği tarafından kentin dinamik Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantıları devam ediyor. Düşünce Derneği'nin son toplantısının konuğu CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli oldu. My Meating Grill'de kahvaltılı düzenlenen toplantıya CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin ve üyeleri katıldı.



CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, toplantıda kurum olarak yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler verirken, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.



"HAYTAP ile beraber çalışıyoruz"



CK hatıra ormanı oluşturduklarını ifade eden Değerli, "Bu sene sosyal sorumluluk yönümüzü okul ve çevre olarak belirledik. Biz sadece elektrik satan bir şirket değiliz. Antalya'nın bir parçasıyız. Antalya, Burdur Isparta'ya fayda sağlamalıyız. Ormanlarımız azalıyor. Buna dikkat çekmek için 10 bin ağaç dikerek CK Hatıra Ormanı'nı Elmalı'da oluşturmaya başladık. Sokak hayvanlarını da önemsiyoruz. Hayvan sevgisiyle büyüyen bir çocuğun gelecekteki hal ve hareketleri çok farklı olabiliyor. Sokağa baktığınız zaman yaralı, hasta hayvanları görmek hem çocuklarımızı hem de bizleri üzüyor. Dolayısıyla böyle bir proje başlattık. HAYTAP ile beraber çalışıyoruz. HAYTAP sokaktaki yaralı ve hasta hayvanları alıyor, bizim gözetimimizde tedavi ettiriyor. Sonrasında ya sahiplendiriyor ya da bulduğu yere geri bırakıyor" dedi.



"CK Plus üzerinde çalışıyoruz"



CK Plus programı üzerinde çalıştıklarını dile getiren Değerli, "CK Akdeniz'den elektrik alan, elektrik tüketicisi olan abonelere belli yerlerde belli indirimler sağlayacak. Buna iki uluslararası firmayla başladık. Bugün CK Akdeniz abone numarası, faturanızla ya da TC kimlik numaranızla iki firmaya gittiğiniz zaman normal paketlerden ilave indirimler yapabiliyorlar. Bunu giyim firmaları ve benzeri firmalarla devam edeceğiz. Bundan sonra CK Akdeniz abonesi olmak her gittikleri yerden ilave indirim hakkı sunacak. Şimdi de benzin kampanyası başlatacağız. Bizde aboneliğiniz varsa bazı benzin istasyonlarından yüzde 6'ya varan indirimler vermeyi öngörüyoruz. Bu tür faydalı projeleri önümüzdeki günlerde daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"Eğitim kurumları indirimli elektrik kampanyasından yararlanıyor"



Hatıra Ormanı'na Elmalı'da başladıklarını ve 10 bin ağaç dikeceklerini söyleyen Değerli, ağaç sayısını yıl yıl arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. Değerli, eğitim kurumlarının indirimli elektrik kampanyasından yararlandığını söyleyerek, "Kamu olduğu için ödemelerinde bir sıkıntı yaşamamız mümkün değil. Zaman zaman bütçenin gecikmesinden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor ama bütün eğitim kurumlarına tolerans alanımız var" dedi.



"Elektriğe zammı bugünden ben de bilmiyorum"



Önümüzdeki günlerde elektriğe bir zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Uzun süredir elektriğe bir zam gelmedi. Yakın zamanda elektriğe bir zam olur mu? Ne olur ne biter? İnanın biz de şuan bilmiyoruz. Kamu tarafından ve Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Bakanlığı tarafından belli çalışmalar var piyasanın düzeltilmesi anlamında. Bir zam gelir mi, gelmez mi? Bugünden ben de bilmiyorum. Kasım ve Aralık ayları genelde önümüzdeki sene için belirsizlikleri yaşadığımız aylardır. Hem maliyetlerin yükseldiği hem de 31 Aralık'ta devlet bunu açıklıyor. Bugün hangi enerji oyuncusuna sorsanız bu soruyu net bir cevap kimse söyleyemez" cevabını verdi.



Erol Değerli'nin konuşmasının ardından Sivil Düşünce Derneği üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA