Cizre'deki STK'lardan koronavirüs konusunda farkındalık etkinliği
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Cizre'deki STK'lardan koronavirüs konusunda farkındalık etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde STK'lar koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlamak için broşür dağıttı.

25.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:59

Şırnak'ın Cizre ilçesinde STK'lar koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlamak için broşür dağıttı.

Cizre'de faaliyet gösteren ve Cizre Şehir Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum örgütü temsilcileri, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, muhtarlar ve dernek başkanlar cadde ve sokaklarda vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirdi, onlara broşür verdi.

Esnafı ziyaret eden grup, hem sosyal mesafenin korunması hem de maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Cizre'deki STK'lardan koronavirüs konusunda farkındalık etkinliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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