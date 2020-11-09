Cizre'de Kızılay Haftası etkinlikleri
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Cizre'de Kızılay Haftası etkinlikleri

09.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:48
Cizre'de Kızılay Haftası etkinlikleri

Cizre Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile görüştü.

Cizre Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile görüştü.

Yıldırım Sinanoğlu'na Kızılay'ın faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Sinanoğlu, Kızılay'ın hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, yurt ve dünya çapında meydana gelen salgın ve afetlerde göstermiş olduğu özverili çalışmalarının takdirle karşılandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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